شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز بنود نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن «نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج» الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) يعزز تطبيق مبدأ التحول المؤسسي، وهو اتجاه إيجابي نحو الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء، من خلال اربع أساسيات هي: الحوكمة، والكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الفاعلة.

وأضاف مشاط عبر حسابه في «تويتر»: «نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج» الجديد يساهم في تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعتمد على مبادئ التحول المؤسسي في رفع الكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الفاعلة.

ووفقا لمنشور بثته وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في موقع «تويتر»، فإنه تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن نحو العمل المؤسسي لتجويد وتحسين تجربة الحاج، فقد كشفت أن أبرز ما ورد في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج هو: إعادة هيكلة مؤسسة أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة (مقفلة)، رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، توسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، إمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.