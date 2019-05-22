شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: مقتل سعودي وسوداني في مركزي تبالة والحازمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة) علمت "الخليج 365" من مصادر موثوقة، بتسجيل حادثي قتل مساء أمس (الثلاثاء) بمركزي تبالة والحازمي التابعين لمحافظة بيشة. وأشارت المصادر إلى أن الحادثة الأولى كانت في مركز تبالة (50 كيلومترا غربي بيشة)، حيث قتلَ مواطنٌ ثلاثيني مواطناً آخر من قبيلته، إثر خلافات سابقة بينهما، فيما وقعت الحادثة الأخرى بمركز الحازمي (30 كيلومترا جنوبي بيشة)، حيث قام مواطن بقتل مكفوله (سوداني الجنسية) إثر خلافات بينهما.



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