شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إطلاق منصة «هانيو» لتعليم اللغة الصينية عن بعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أطلقت وزارة التعليم تجريبياً منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية (هانيو) عن بعد. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأربعاء) أن منصة «هانيو» تستهدف قيادات التدريب بهدف تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة ضمن التدريب الصيفي.



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