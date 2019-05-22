شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان لأمراء المناطق: اهتموا بمصالح المواطنين والمقيمين وتابعوا أحوالهم وسهلوا أمورهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس (الثلاثاء)، أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين، وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

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واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود.