، صبيا.. حريق هائل في مستودعَيْن وإصابة 3 إطفائيين ومواطنين ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
اندلع حريق هائل في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، تسبب في إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أنه وردنا بلاغ عن حادث حريق في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء، تبلغ مساحته ٣٥×٢٠ تقريبًا، ومستودع لإحدى المكتبات، تبلغ مساحته ٢٥×٢٠، وهما محترقان كليًّا. وقد تمت السيطرة على الحريق من قِبل الفِرق، والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.
وبيَّن أنه نتج من الحادث إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة؛ وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.
وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.
صبيا.. حريق هائل في مستودعَيْن وإصابة 3 إطفائيين ومواطنينفهد كاملي الخليج 365 2019-05-22
اندلع حريق هائل في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، تسبب في إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أنه وردنا بلاغ عن حادث حريق في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء، تبلغ مساحته ٣٥×٢٠ تقريبًا، ومستودع لإحدى المكتبات، تبلغ مساحته ٢٥×٢٠، وهما محترقان كليًّا. وقد تمت السيطرة على الحريق من قِبل الفِرق، والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.
وبيَّن أنه نتج من الحادث إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة؛ وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.
وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
01:42 AM
"المدني" سيطر على النيران ومنع امتدادها للمواقع المجاورة
اندلع حريق هائل في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، تسبب في إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أنه وردنا بلاغ عن حادث حريق في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء، تبلغ مساحته ٣٥×٢٠ تقريبًا، ومستودع لإحدى المكتبات، تبلغ مساحته ٢٥×٢٠، وهما محترقان كليًّا. وقد تمت السيطرة على الحريق من قِبل الفِرق، والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.
وبيَّن أنه نتج من الحادث إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة؛ وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.
وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.
، صبيا.. حريق هائل في مستودعَيْن وإصابة 3 إطفائيين ومواطنين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صبيا.. حريق هائل في مستودعَيْن وإصابة 3 إطفائيين ومواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.