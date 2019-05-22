، خريجو "أم القرى" لعام 2019 في مأزق بسبب خطأ.. هُنا التفاصيل ،

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كشف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، أن الخطأ الذي حدث في التواريخ الميلادية لسنوات التخرج لخريجي الجامعة لهذا العام؛ تقني وتم تداركه.
وكان عددٌ من خريجي جامعة أم القرى لهذا العام، طالبوا مسؤولي الجامعة بضرورة تعديل سنوات تخرجهم، والتي لم تتطابق وتوافق تخرجهم الفعلي من الجامعة.
وأشاروا إلى أن وثائق تخرجهم للفصل الدراسي الثاني لهذا العام تضمنت خطأ في سنوات التخرج بالميلادي، وجاءت على النحو التالي:
(2018 / 2017 - 1440 / 1439)، لافتين إلى أن الصحيح ( 2019 / 2018 ) بدل من عام 2017 وهو ما قد يوهم بأن سنة تخرجهم العام الماضي بدل العام الميلادي الحالي.
وطالب الخريجون مسؤولي جامعة أم القرى بتعديل سنوات تخرجهم بالميلادي وتدارك الخطأ في أسرع وقت ممكن.
وقال أحد الخريجين من كلية الهندسة بجامعة أم القرى في شكواها لـ"الخليج 365": تفاجأت عند استلامي الوثيقة وعدد من الخريجين بخطأ في التواريخ الميلادية المدونة في وثائقنا، حيث كانت في عامي ٢٠١٧-٢٠١٨ وهذا لا يطابق الهجري؛ وعند الاستفسار من العمادة أفادوا بأن التقديم في السعودية يعتمد على التاريخ الهجري؛ ما أثار تخوّفنا من عدم قبول شهاداتنا في سوق العمل، بعد أن تضمنت أن التخرج للعام الميلادي الماضي وليس الحالي 2019.
من جانب آخر، قال مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شكرًا لتواصلكم فعلاً خطأ تقني تم تداركه وتصحيح التاريخ الميلادي لكل الشهادات التي صدرت بتاريخ ٢٠١٧ - ٢٠١٨ لتصبح ٢٠١٨ - ٢٠١٩ شكرًا مرة أخرى على اهتمامك".
خريجو "أم القرى" لعام 2019 في مأزق بسبب خطأ.. هُنا التفاصيلعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-22
كشف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، أن الخطأ الذي حدث في التواريخ الميلادية لسنوات التخرج لخريجي الجامعة لهذا العام؛ تقني وتم تداركه.
وكان عددٌ من خريجي جامعة أم القرى لهذا العام، طالبوا مسؤولي الجامعة بضرورة تعديل سنوات تخرجهم، والتي لم تتطابق وتوافق تخرجهم الفعلي من الجامعة.
وأشاروا إلى أن وثائق تخرجهم للفصل الدراسي الثاني لهذا العام تضمنت خطأ في سنوات التخرج بالميلادي، وجاءت على النحو التالي:
(2018 / 2017 - 1440 / 1439)، لافتين إلى أن الصحيح ( 2019 / 2018 ) بدل من عام 2017 وهو ما قد يوهم بأن سنة تخرجهم العام الماضي بدل العام الميلادي الحالي.
وطالب الخريجون مسؤولي جامعة أم القرى بتعديل سنوات تخرجهم بالميلادي وتدارك الخطأ في أسرع وقت ممكن.
وقال أحد الخريجين من كلية الهندسة بجامعة أم القرى في شكواها لـ"الخليج 365": تفاجأت عند استلامي الوثيقة وعدد من الخريجين بخطأ في التواريخ الميلادية المدونة في وثائقنا، حيث كانت في عامي ٢٠١٧-٢٠١٨ وهذا لا يطابق الهجري؛ وعند الاستفسار من العمادة أفادوا بأن التقديم في السعودية يعتمد على التاريخ الهجري؛ ما أثار تخوّفنا من عدم قبول شهاداتنا في سوق العمل، بعد أن تضمنت أن التخرج للعام الميلادي الماضي وليس الحالي 2019.
من جانب آخر، قال مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شكرًا لتواصلكم فعلاً خطأ تقني تم تداركه وتصحيح التاريخ الميلادي لكل الشهادات التي صدرت بتاريخ ٢٠١٧ - ٢٠١٨ لتصبح ٢٠١٨ - ٢٠١٩ شكرًا مرة أخرى على اهتمامك".
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
01:20 AM
قالوا: سنوات تخرجنا لم تتطابق وتتوافق مع تخرجنا الفعلي من الجامعة
كشف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، أن الخطأ الذي حدث في التواريخ الميلادية لسنوات التخرج لخريجي الجامعة لهذا العام؛ تقني وتم تداركه.
وكان عددٌ من خريجي جامعة أم القرى لهذا العام، طالبوا مسؤولي الجامعة بضرورة تعديل سنوات تخرجهم، والتي لم تتطابق وتوافق تخرجهم الفعلي من الجامعة.
وأشاروا إلى أن وثائق تخرجهم للفصل الدراسي الثاني لهذا العام تضمنت خطأ في سنوات التخرج بالميلادي، وجاءت على النحو التالي:
(2018 / 2017 - 1440 / 1439)، لافتين إلى أن الصحيح ( 2019 / 2018 ) بدل من عام 2017 وهو ما قد يوهم بأن سنة تخرجهم العام الماضي بدل العام الميلادي الحالي.
وطالب الخريجون مسؤولي جامعة أم القرى بتعديل سنوات تخرجهم بالميلادي وتدارك الخطأ في أسرع وقت ممكن.
وقال أحد الخريجين من كلية الهندسة بجامعة أم القرى في شكواها لـ"الخليج 365": تفاجأت عند استلامي الوثيقة وعدد من الخريجين بخطأ في التواريخ الميلادية المدونة في وثائقنا، حيث كانت في عامي ٢٠١٧-٢٠١٨ وهذا لا يطابق الهجري؛ وعند الاستفسار من العمادة أفادوا بأن التقديم في السعودية يعتمد على التاريخ الهجري؛ ما أثار تخوّفنا من عدم قبول شهاداتنا في سوق العمل، بعد أن تضمنت أن التخرج للعام الميلادي الماضي وليس الحالي 2019.
من جانب آخر، قال مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شكرًا لتواصلكم فعلاً خطأ تقني تم تداركه وتصحيح التاريخ الميلادي لكل الشهادات التي صدرت بتاريخ ٢٠١٧ - ٢٠١٨ لتصبح ٢٠١٨ - ٢٠١٩ شكرًا مرة أخرى على اهتمامك".
، خريجو "أم القرى" لعام 2019 في مأزق بسبب خطأ.. هُنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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