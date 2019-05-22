بالصور.. مشاهد توثّق وفاء نائب أمير جازان للمسنين

زراهم وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان
زار الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، دار المسنين بمدينة جيزان، وقدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلًا الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة والعافية.
واستمع نائب أمير منطقة جازان، خلال الزيارة، إلى شرح من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية.
كما تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز، تفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجالات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار، فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، مقدمين إليه شكرهم، على الزيارة والتي رافقه خلالها وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.
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