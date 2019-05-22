المالكي: ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من الحرس الثوري الإيراني

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن تهديد ميليشيات الحوثي الانقلابية يتصاعد، ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأوضح المالكي، أن ميليشيات الحوثي لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية، مضيفًا أنها تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري، وفقًا لـ«العربية».

وكان نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، قد أكد يوم 16 مايو الجاري، إن الهجوم الإرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة «أرامكو» السعودية، دليل على أن ميليشيا الحوثي ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران، ومشروعها التوسعي في المنطقة.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران، وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون».

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وأشار نائب وزير الدفاع، إلى أن «ما ينفّذه الحوثي من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية».

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، جزء من قوات الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف الجبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم، أنه ينفّذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران».

وأضاف الجبير، أن «الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني، ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة».