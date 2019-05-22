بالصور.. عودة الإنارة لمخطط ولي العهد رقم «٥» بمكة المكرمة

الأمانة تجاوبت مع مُطالبات الأهالي ورفعت الضرر عنهم

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع مُطالبات أهالي مخطط ولي العهد رقم ٥، بمكة المكرمة، واستيائهم بسبب إغلاق الإنارة في الشوارع نتيجة عدم تسديد المستثمر كامل رسوم شركة الكهرباء. ووجَّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجهات المختصة في الأمانة بسرعة التجاوب مع مطالبات الأهالي ومخاطبة الجهات المعنية بسرعة تسديد رسوم الكهرباء ورفع الضرر عن أهالي المنطقة . من جانبها، قامت وحدة المخططات الخاصة والاستثمارية بأمانة العاصمة المقدسة، برصد أرقام الطلبات ورسوم العدادات من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وتم توجيه الاستشاري لمخاطبة المطورين المسؤولين عن المخطط؛ للإسراع بتسديد رسوم العدادات، وتم إنهاء سداد عشرة عدادات وتركيب ثلاثة أخرى، إضافةً إلى تشغيل ثلاث لوحات إنارة في المخطط.

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