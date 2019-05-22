ضخ 6 ملايين م3 مياه في العشر الأوائل

كشفت شركة المياه الوطنية عن ضخ أكثر من 6 ملايين م3 من المياه في الليالي العشر الأولى لشهر رمضان بمنطقة مكة المكرمة، موضحة أنها ولأول مرة تضخ الشركة المياه على مدار 22 ساعة خلال رمضان.

وذكر تقرير للشركة، أن «كمية المياه الموزعة بلغت أكثر من 6 ملايين م3، وكمية المياه المعالجة أكثر من 4 ملايين م3، فيما كانت كمية مياه خزان الطوارئ بمكة المكرمة 1.2 مليون م3».

وأضاف، أن «عدد فرق التشغيل والصيانة بلغ 764 موظفا، والكادر البشري العاملين بفرع شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة 3500 فرد»، مشيرا إلى أن عدد البلاغات المغلقة الواردة 499 بلاغا.

وأوضحت الإحصاءات معدل تشغيل المياه خلال الأيام العشرة الأولى لشهر رمضان بالمدينة المنورة، حيث بلغت ذروة توزيع المياه يوميا 600 ألف م3، وكمية المياه المعالجة 280 ألف م3، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية للخزانات التشغيلية 1.7 مليون م3.