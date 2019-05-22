وذكر تقرير للشركة، أن «كمية المياه الموزعة بلغت أكثر من 6 ملايين م3، وكمية المياه المعالجة أكثر من 4 ملايين م3، فيما كانت كمية مياه خزان الطوارئ بمكة المكرمة 1.2 مليون م3».
وأضاف، أن «عدد فرق التشغيل والصيانة بلغ 764 موظفا، والكادر البشري العاملين بفرع شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة 3500 فرد»، مشيرا إلى أن عدد البلاغات المغلقة الواردة 499 بلاغا.
وأوضحت الإحصاءات معدل تشغيل المياه خلال الأيام العشرة الأولى لشهر رمضان بالمدينة المنورة، حيث بلغت ذروة توزيع المياه يوميا 600 ألف م3، وكمية المياه المعالجة 280 ألف م3، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية للخزانات التشغيلية 1.7 مليون م3.
كانت هذه تفاصيل خبر ضخ 6 ملايين م3 مياه في العشر الأوائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.