قياس رضا المعتمرين عن 39 خدمة

بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» قياس رضا المعتمرين عن الخدمات العامة المقدمة خلال شهر رمضان لعام 1440، وذلك لأكثر من 39 خدمة حكومية، يتم تنفيذها بواسطة 16 جهة حكومية، في 14 موقعا.

وقال المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس إبراهيم نياز إن «المركز أطلق عمليات لقياس رضا المعتمر عن جميع الإجراءات التي تواجهه خلال رحلة العمرة، ويتم ذلك بالتواصل مع المعتمرين بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخدمات التي يحصلون عليها ومدى رضاهم عنها».

وأضاف أن القياس يتم في مراحل رحلة أداء العمرة الـ7 وهي: مرحلة السفر إلى مكة المكرمة، مرحلة التنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة، مرحلة أداء مناسك العمرة، مرحلة السفر إلى المدينة المنورة، مرحلة التنقل والخدمات المساندة في المدينة المنورة، ثم مرحلة زيارة المسجد النبوي، وصولاً إلى مرحلة المغادرة جواً، وتشمل مواقع قياس الأداء «مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، قطار الحرمين، المواقيت، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المواقع التاريخية والأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وأوضح نياز أن «المعايير المعتمدة في قياس رضا المعتمرين عن الخدمات الحكومية شملت الإجراءات والسرعة والمخرجات وأداء الموظفين وجاهزية المكان والنظام الإلكتروني».

4 مستويات لقياس رضا المستفيد

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01 رحلة المعتمر للحصول على الخدمة

02 رضاه عن مركز الخدمة

03 رضاه عن الجهة الحكومية