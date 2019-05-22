إغلاق 407 محلات شرق الدمام

نفذت بلدية شرق الدمام خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 5000 جولة تفتيشية ورقابية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، أن «حملات المراقبة الميدانية أسفرت عن إغلاق 407 محلات مخالفة، وتوجيه 2987 إنذارا، وتحرير 7015 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء، وإيقاف 2015 عاملا مخالفا للاشتراطات الصحية، وإتلاف أكثر من 700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك».

وأضاف أن «المراقبين ضبطوا خلال الحملات أكثر من 23000 كرتون خضار وفواكه، ورفع 402 بسطة، وضبط 11 سيارة بيع متجول مخالف، وتطبيق النظام بحق 80 بائعا متجولا، ومصادرة 43 ميزانا و7 عربات صغيرة لنقل البضائع، ورفعت البلدية 106 حواجز، وأزالت 125 لوحة إعلانية مخالفة، وأغلقت 6 محطات وقود مخالفة للاشتراطات البلدية للتحسين والتطوير.

وأشار الغامدي، إلى أن الأقسام المختصة تعاملت مع 1312 بلاغا، وأصدرت 330 رخصة بناء و1070 رخصة مهنية و114 رخصة للوحات الإعلانية.