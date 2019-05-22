إنقاذ 8 في الباحة وسحب 420 طنا من أمطار عسير

لليوم الثالث على التوالي، أدت أمطار الباحة إلى تشكل السيول التي تسببت في احتجازات وانقطاع بعض الطرق وتدفق المياه إلى مفيض عددٍ من السدود في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أن «فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق أخرجت مركبة بها عائلة محتجزة تتكون من 5 أشخاص في وادي برحرح، وهم بصحة جيدة، كما تمكنت من إخراج مركبة محتجزة بوادي تربة بعد عقبة دلالة بها شخص من الجنسية الآسيوية، ولم يصب بأذى. وفي محافظة المخواة تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج شخصين مجهولي الهوية، وهما بصحة جيدة، وتم تسليمهما للجهات ذات العلاقة».

وأضاف العقيد جمعان أنه «فيما يخص السدود، فقد تعدى المفيض سدود الجنابين وضرك والملد وجرب، مع استمرار فتح البوابات في سد الملد للتخفيف من منسوب المياه، وفيما يخص العقاب التي تربط السراة بتهامة فجميعها سالكة عدا عقبة قلوة».

سحب 420 طنًا من الأمطار

واصلت فرق أمانة منطقة عسير الميدانية أعمالها في رفع ما خلفته الأمطار التي شهدتها مدينة أبها أول من أمس، حيث عمل حوالي 134 عاملا ومراقبا على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار.

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وتركزت البلاغات الواردة لمركز العمليات بإدارة الطوارئ لتجمعات محدودة لمياه الأمطار في مواقع متفرقة من أبها، وعلى إثرها انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في تلك المواقع، وعملت على سحب المياه المتجمعة وتحرير الطرق.

وتمت الاستعانة بفرق ميدانية مكونة من 134 من القوى العاملة إلى جانب 12 جهازا إشرافيا ورقابيا وُزعت على مواقع متفرقة بمدينة أبها، مدعمين بأكثر من 12 معدة متنوعة وآلية مختلفة.

وتم سحب نحو 420 طنًا من مياه الأمطار المتجمعة، إضافة إلى استمرار العمل على إزالة نواتج مخلفات مياه الأمطار، كما تم تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.