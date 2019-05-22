رقم مجاني للتبليغ عن مخالفات الندوات وخطب الجمعة وأئمة المساجد

فريق عمل
يتيح الرقم كذلك التبليغ عن أئمة المساجد غير الملتزمين بأوقات الصلاة لإمامة المصلين. وأوضحت المصادر أن الرقم المجاني الذي حدد من قبل الوزارة أتيح كذلك للتبليغ عن صيانة المساجد ودورات المياه المهملة، وذلك بالاتصال على 1933، حيث تم تخصيص فريق عمل على مدار 24 ساعة يتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة في حال وجود تجاوزات تحتاج التعامل معها بسرية، ويتم توجه تلك البلاغات للقنوات الرسمية للتعامل معها.
300 داع وداعية
حصلت «دوت الخليج» على إحصائية تكشف عن عدد الدعاة والداعيات المصرح لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث بلغ العدد الكلي 300 داع وداعية، في الوقت الذي بلغ عدد المساجد في المملكة 90 ألف مسجد، منها 15 ألف جامع، وعدد الخطباء والأئمة 86 إماما وخطيبا.
مركز الدعوة الرقمي
تستعد الوزارة لإطلاق «مركز الدعوة الرقمي»، وهو مركز يهتم بالدعوة عبر الإنترنت، ويهدف أن يكون رائدا عالميا لدعوة العالم إلى منهج السلف الصالح ودين الإسلام الصحيح، حيث يعتبر هذا المركز من المراكز العالمية، والذي تم إطلاقه بالتعاقد مع شركات عالمية مشغلة للأنترنت والاتصال بكافة أنواعه المرئي والسمعي.
معايير اختيار الخطباء والأئمة
01 أن يكون حاملا بكالوريوس في الشريعة للخطباء فقط
02 أن يكون حافظا للقرآن الكريم
03 أن يتجاوز الاختبارات
04 أن يتجاوز اختبار القراءة أمام لجنة متخصصة
05 أن يكون معروفا بالعلم والثقة
06 أن يكون معروفا بالوسطية والاعتدال
07 التقييم من قبل لجنة داخل وزارة الشؤون الإسلامية
08 لا يشترط في اختيار إمام المسجد أن يكون حاصلا على بكالوريوس شريعة بل يُكتفى بالاشتراطات الأخرى
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