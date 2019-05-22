تشغيل 5 مراكز للنقل الإسعافي في جازان

تواصل صحة جازان تنفيذ برامجها وأنشطتها خلال الثلث الأول من الشهر المبارك، وقامت بتشغيل 5 مراكز للنقل الإسعافي وورش عمل ومنصات وخدمات إلكترونية، مع تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية في إطلاق المبادرات الحيوية.

برامج متعددة

أطلقت صحة جازان عددا من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى خدمة المواطنين في أماكن إقامتهم وأماكن التجمعات في المولات والساحات العامة والمساجد، بغرض المسح والكشف المبكر عن السكري والضغط، وقياس الوزن والطول، وبرنامج التغذية السليمة والصيام في رمضان، والتعريف بالنظام الغذائي الصحي والمناسب، وأيضا الابتعاد عن بعض الأطعمة الضارة لمرضى السكري، وتغذية المرأة الحامل والعديد من المواضيع الهادفة.

اليوم العالمي

أقيمت فعالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي، وفعالية دواءك في رمضان، استهدفت المراجعين والزوار تم من خلالها شرح الطرق السليمة لتناول الدواء في رمضان لمرضى السكر والضغط وبعض الأمراض الأخرى، وكانت هناك عدة حملات للتبرع بالدم تهدف إلى تأمين بنوك الدم بالمستشفيات والاحتياجات اللازمة من الدم استعدادا لأي طارئ.

برامج وورش

قامت صحة جازان بتشغيل 5 مراكز للنقل الإسعافي، تمثلت في مركز الإسناد المركزي والشرقي والجنوبي والشمالي والغربي التابعة لإدارة الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي، وكذلك تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في تدشين المرافق، والمؤتمرات، وورش عمل أو المنصات والخدمات الإلكترونية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية في إطلاق المبادرات الحيوية واكتمال معالمها الرئيسة.

المراكز الـ5 للنقل الإسعافي

01 مركز الإسناد المركزي

02 مركز الإسناد الشرقي

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03 مركز الإسناد الجنوبي

04 مركز الإسناد الشمالي

05 مركز الإسناد الغربي

البرامج الـ4:

01 برنامج المسح والكشف المبكر عن السكري والضغط

02 برنامج قياس الوزن والطول

03 برنامج التغذية السليمة والصيام في رمضان

04 برنامج التعريف بالنظام الغذائي الصحي والمناسب