6 مداخل لتسهيل دخول ضيوف الرحمن للحرم المكي

تعمل مراكز الضبط الأمني المنتشرة في مداخل مكة المكرمة على ضبط الحركة الأمنية والمرورية للزوار والمعتمرين، وذلك أثناء قدومهم إلى بيت الله الحرام وإيقاف مركباتهم داخل المواقع المخصصة لهم من خلال 6 مداخل.

المراكز الستة

تتواجد المراكز الستة في طريق مكة جدة السريع وطريق مكة جدة القديم وهي نقطة الشميسي، إضافة إلى نقطة النوارية ونقطة طريق الليث ونقطة الهدا ونقطة طريق السيل، وجميعها تم تجهيزها بكافة الخدمات الأمنية والإنسانية والطبية عبر فرق تتواجد في الميدان وعلى مدار الساعة.

توجيه السيارات

أوضح قائد نقطة حجز الهدا المقدم عايض البقمي، بأن هذه النقطة هي لفرز واستقبال مركبات المحرمين والمصلين المتجهين من طريق الهدا إلى المسجد الحرام المكي، حيث يقومون بتوجيه هذه السيارات إلى داخل المواقف المخصصة للمركبات ومن ثم يتم نقل الزوار والمعتمرين عبر الحافلات أو سيارة الأجرة لأداء الصلوات أو مناسك العمرة، وهذا الإجراء يسهم في تخفيف الكثافة المرورية داخل شوارع العاصمة المقدسة.

وأضاف بأن هذه المواقف الخاصة بمركبات المعتمرين يوجد فيها جميع الخدمات، إضافة إلى وجود دوريات أمنية تعمل على مدار الساعة وذلك من أجل منع العبث أو السرقات أثناء بقاء المركبة داخل الحجز، مؤكدا أن المواقف تتسع لقرابة 10 آلاف مركبة، في حين أن نحو 4000 مركبة تستفيد من هذه المواقف بشكل يومي يتم تقديم كافة الخدمات لهم منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.