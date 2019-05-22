السلخ الوظيفي يعطل كلية التربية بالمزاحمية للعام الثاني

فيما لا تزال عملية نقل كلية التربية للبنات بمحافظة المزاحمية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود معلقة للعام الثاني على التوالي، مما تسبب في عدم التحاق خريجات الثانوية العامة بالكلية من العام الماضي إلى هذا العام، حيث لا يزال إيقاف التسجيل بها من العام الماضي إلى العام الحالي، أرجعت جامعة الملك سعود تأخير انضمام الكلية للجامعة إلى ما يسمى «السلخ الوظيفي» بوزارة المالية، وهو تحويل موظفي الكلية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود.

تأخير إجراءات النقل

كشف المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود الدكتور أحمد التميمي لـ«دوت الخليج»، أن كلية التربية للبنات بمحافظة المزاحمية ليست تابعة لجامعة الملك سعود، بالرغم من صدور قرار إداري قبل قرابة أكثر من عام من مجلس اللجنة المؤقتة بالوزارة والذي حل محل مجلس التعليم العالي، ينص على أن تكون تابعة لجامعة الملك سعود.

وأضاف التميمي، أن السبب في تأخير انضمام الكلية لجامعة الملك سعود يعود إلى ما يسمى «السلخ الوظيفي» بوزارة المالية، وهو تحويل موظفي الكلية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود وكذلك أسباب أخرى كتسلم عهد ومبان وغيرها من الإجراءات، مؤكدا التميمي حرص جامعة الملك سعود على متابعة إجراءات النقل.

تخصصات علمية

في رده على سؤال «دوت الخليج» عن إغلاق التخصصات بكلية البنات بمحافظة المزاحمية هذا العام وحرمان خريجات الثانوية من الالتحاق بالكلية، ذكر التميمي أن الجامعة حريصة على فتح تخصصات تخدم سوق العمل ومتطلبات رؤية 2030، مشيرا إلى أنه في حال استكمال إجراءات نقل كلية البنات بالمزاحمية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود سيتم فتح تخصصات علمية، كاشفا إلى أنه تم وضع خطة بعد استكمال إجراءات النقل، وهي السنة الأولى دراسة مشتركة «السنة التحضيرية» للكليات المستحدثة الجديدة هي إدارة أعمال وحاسب آلي، بعد ذلك سيتم فتح تخصصات تتناسب مع المرأة.

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تعميم وزاري

أوضح لـ«دوت الخليج» متحدث جامعة شقراء الدكتور مطلق الرشيدي أنه فيما يخص القبول في كلية التربية فهناك تعميم وزاري نص على إيقاف القبول بكافة برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس، ولم يستثن من ذلك إلا برامج رياض الأطفال التي تخضع لتطويرها وفق برنامج تعليم الطفولة المبكرة، وفق الأطر التي وضعتها الوزارة، وفي حال استكمالها، وحصول الموافقات اللازمة سيتم الإعلان عن بدء القبول في هذا التخصص. وفيما يخص نقل الكلية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود، ذكر الرشيدي أن الموضوع منظور حاليا وفي إطار إجراءاته الرسمية في الوزارة.

معاناة الخريجات

يعاني عدد من خريجات الثانوية بمحافظة المزاحمية وسكان البديعة والسويدي بالعاصمة الرياض من إيقاف القبول في كلية التربية بالمحافظة للعام الثاني على التوالي، حيث ذكر عدد من أولياء الأمور لـ«دوت الخليج»، أن التأخير في عملية انتقال الكلية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود تسبب في عدم التحاق عدد من الطالبات بالكلية، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تنفيذ قرار النقل لالتحاق الطالبات بالكلية وفتح تخصصات تخدم سوق العمل ورؤية المملكة، مشيرين إلى أنهم رفعوا لوزير التعليم برقيه برقم 138611، طالبوا فيها بإعادة فتح التسجيل بالكلية، وفتح تخصصات تتواكب مع سوق العمل.

يذكر أن «دوت الخليج» نشرت العام المنصرم بتاريخ 27 مايو 2018 الموضوع تحت عنوان «انضمام تربية شقراء بجامعة سعود يوقف تسجيل الطالبات»، ولفتت جامعة شقراء في حينها إلى إيقاف التسجيل للطالبات من خريجات الثانوية بكلية محافظة المزاحمية التابعة لجامعة شقراء للعام الحالي، مشيرة إلى أن الكلية أصبحت تابعة لجامعة الملك سعود ولا تزال الكلية تابعة لجامعة شقراء ولا يزال إيقاف التسجيل للطالبات مستمرا.