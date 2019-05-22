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تأمين 295 مدرسة في الشرقية

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ينفذ تعليم المنطقة الشرقية مبادرة مشروع تجهيزات السلامة لـ 295 مدرسة خلال هذا العام، بالإضافة إلى إعداد خطة لتطبيق وتفعيل دورات تدريبية عن الأمن والسلامة لمدارس المنطقة، كذلك حصر ومتابعة خطط الإخلاء الافتراضية التي تنفذها المدارس على مدار العام.

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن اعتماد47 مشروعا للبنين والبنات بالمنطقة، ومن المتوقع استلام 8 مشاريع للعام 1440 -1441، كما تضمنت المشروعات مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية، حيث تم تصميم مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير، وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم فعلا في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب.


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