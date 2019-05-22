تأمين 295 مدرسة في الشرقية

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن اعتماد47 مشروعا للبنين والبنات بالمنطقة، ومن المتوقع استلام 8 مشاريع للعام 1440 -1441، كما تضمنت المشروعات مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية، حيث تم تصميم مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير، وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم فعلا في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب.
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