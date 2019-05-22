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أكاديمية لتحصين الشباب من الغلو

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كشف رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة «قبس» الدكتور أحمد البوعلي، تفعيل أكاديمية «قبس» لتحصين الشباب من الغلو، وتنفيذ برامج تدريبية بالتكامل مع معهد الأئمة والخطباء في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قريبا، معلنا توجه المؤسسة لتعيين «مساعدة» تتولى تسيير العمل النسائي في المؤسسة، ومنحها كافة الصلاحيات لإدارة العمل في القطاع النسائي للمؤسسة، وذلك بالتزامن مع الانطلاق الفعلي العام المقبل لبرنامج حفظ القرآن الكريم للأطفال في 4 أعوام، وذلك بعد نجاح التجربة العام الحالي، وذلك بواقع ساعتين تعليم يوميا.

وذكر البوعلي لـ«دوت الخليج»، أن المؤسسة ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة قفزة إدارية جديدة بهيكل إداري جديد، وإطلاق مشروع العناية بالوقف الخيري، وتنفيذ برنامج ملتقى: «التعايش.. وشباب أجيال الرؤية» في شهر ربيع الأول المقبل، موضحا أن الطموح الوصول إلى 200 متطوع في المؤسسة.

وقال: إن المؤسسة تتجه إلى الأتمتة الإلكترونية لكافة الأعمال، وإن خطة المؤسسة استحداث مدرسة في كل عام، ويجري حاليا العمل على استحداث مدرسة في حي الثليثية في الهفوف بطاقة 7 فصول.


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