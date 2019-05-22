أكاديمية لتحصين الشباب من الغلو

وذكر البوعلي لـ«دوت الخليج»، أن المؤسسة ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة قفزة إدارية جديدة بهيكل إداري جديد، وإطلاق مشروع العناية بالوقف الخيري، وتنفيذ برنامج ملتقى: «التعايش.. وشباب أجيال الرؤية» في شهر ربيع الأول المقبل، موضحا أن الطموح الوصول إلى 200 متطوع في المؤسسة.
وقال: إن المؤسسة تتجه إلى الأتمتة الإلكترونية لكافة الأعمال، وإن خطة المؤسسة استحداث مدرسة في كل عام، ويجري حاليا العمل على استحداث مدرسة في حي الثليثية في الهفوف بطاقة 7 فصول.
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