السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة



حائل 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات بقصر أجا مساء اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد وعددًا من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة بمناسبة تحقيق مكتب العمل في المنطقة المركز الثاني في الأداء على مستوى المناطق والمركز الثالث في نسب التوطين.

ورحب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في مستهل اللقاء بالجميع، مثنيًا على جهودهم وتميزهم، حاثهم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفاني.

وأشاد سموه بجهود معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وبجهد الوزارة المحكم الذي انعكس على فرع الوزارة بالمنطقة وتحقيقه مراكز متقدمة خلال نسب الإنجاز الشهرية، معربًا سموه عن شكره للجميع وتطلعه إلى مزيد من التميز وجودة العمل.

وفي ختام اللقاء كرم سمو نائب أمير منطقة حائل عددًا من الكوادر الوطنية التي تميزت في أدائها لواجباتها العملية على أكمل وجه.

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