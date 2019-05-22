السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يزور عددًا من أهالي المنطقة



سكاكا 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء اليوم، عددًا من أهالي المنطقة في بمدينة سكاكا.

وشملت زيارة سموه، عاطف بن زعل النعمان، ونايف بن ناوي الشمري ، والشيخ صيران بن هزاع الرويلي مُعَرِف جماعة الدرعان من الدغمان، ومرجي بن حويل الشمري.

وتبادل سموه معهم الأحاديث، والتهنئة بشهر رمضان المبارك، معربين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة الكريمة.

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