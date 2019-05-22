السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يستقبل وكيلي وزارة الصحة للتخطيط والتحول



حائل 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في قصر أجا اليوم، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتحول الدكتور محمد الصغير.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالوكيلين في المنطقة، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير الصحة لبرامج تطوير الخدمات الصحية في مناطق المملكة ومنطقة حائل وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مسار التحول في القطاع الصحي بالمنطقة وتشكيل التجمع الصحي بحائل وتنفيذ الخطة المعدة لذلك من الوزارة وأهمية البدء بتطبيق بعض مسارات نموذج الرعاية الصحية والدور الذي تسهم به في تمكين الفرد من الاهتمام بصحته ورفع نسبة رضى المستفيدين من الخدمات الصحية حيث ستبدأ الوزارة في تطبيق أول مسارات هذا النموذج قريبًا في المنطقة.

حضر الاستقبال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري وعضو مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة حائل المهندس عبد الله الرخيص.

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