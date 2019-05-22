السعودية اليوم / "الأونروا" قدمت خدمات طبية لحوالي 3 ملايين لاجئ فلسطيني السعودية اليوم 2018



الأمم المتحدة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن حوالي ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني من بين 5.4 ملايين، حصلوا على الرعاية الصحية، ما نسبته 55 في المئة من اللاجئين المسجلين بنهاية عام 2018.

وذكرت الوكالة في تقريرها الصحي لعام 2018 الصادر اليوم، أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف من موظفي الأونروا الصحيين ساعدوا في هذه الجهود، حيث بلغ متوسط الاستشارات الطبية اليومية لكل طبيب 82 استشارة، وبلغ العدد الإجمالي للاستشارات الطبية 8.6 ملايين استشارة، وأكثر من 900 ألف استشارة للأسنان.

وأوضح التقرير الطبي أن عدد النساء الحوامل المسجلات حديثًا بنهاية العام الماضي بلغ 91 ألف امرأة، مشيرًا إلى أن 99 في المئة منهن تلقين التطعيم ضد التيتانوس، فيما وصلت تغطية الرعاية بعد الولادة إلى 93.6 في المئة من النساء الحوامل، حيث حصلت أكثر من 170 ألف امرأة على خدمات تنظيم الأسرة.

وأضافت الأونروا أن هناك ارتفاعًا في عدد المرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية بشكل مستمر بمعدل 5 في المئة سنويًا، مفيدة أن التقرير الطبي لاحظ أن عدد المرضى الذين حضروا للمعاينة في مراكز الأونروا الصحية ينقسم إلى 42 ألفًا من المصابين بداء السكري، و110000 من المصابين بداء مرض السكري وارتفاع ضغط الدم معًا، وحوالي 119 ألفًا من المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وأبانت أن معدل السيطرة على مرض السكري على نطاق الوكالة وصل إلى 31 في المئة، وشملت عوامل الخطر لدى المصابين بالأمراض غير السارية التدخين (بنسبة 13في المئة)، والخمول البدني (بنسبة 50.5 في المئة)، والسمنة (بنسبة 52.5 في المئة)، والكوليسترول المرتفع (بنسبة 43.5 في المئة).

واختتم التقرير بالقول إنه خلال عام 2018، كانت مرافق الرعاية الصحية الأولية التابعة للأونروا تقدم الرعاية لنحو 274.91 من النساء الحوامل، وهو ما يمثل نسبة تغطية تبلغ 58.7 في المئة من جميع حالات الحمل المتوقعة بين اللاجئين الذين تشملهم خدمات الأونروا.

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