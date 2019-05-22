السعودية اليوم / سفارة المملكة في قرغيزستان تقيم مأدبة إفطار رمضاني



قرغيزستان 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وعبر الحضور عن شكرهم وامتنانهم للمملكة على هذا البرنامج الإيماني الذي أسعد قلوب الشعب القرغيزستاني, ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على اهتمامهم بشؤون الإسلام والمسلمين في العالم, وعلى إيفاد الأئمة في أكثر من 35 دولة حول العالم.

من جهة أخرى، واصل موفد وزارة الشؤون الإسلامية عضو الدعوة والإرشاد, درسه في جامعة (كلما) الإسلامية في بشكيك عاصمة قرغيزستان, وكان موضوع الدرس إكمالًا لشرح حديث ابن عمر (بني الإسلام على خمس), حيث بيّن فيه أهمية أركان الإسلام, وفرضيتها على كل مسلم, وبيان شروطها وأركانها العامة, كما بين أيضا فضل شهر رمضان الذي فرض الله صيامه وندب إلى قيامه.

// انتهى //

00:15ت م

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قرغيزستان 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في عاصمة قرغيزستان "بشكيك"، برنامج الإفطار السنوي، في الجامع المركزي بالعاصمة, بحضور نائب المفتي لقرغيزستان, وموفد وزارة الشؤون الإسلامية عضو الدعوة والإرشاد الشيخ أحمد المشيقح، وعدد من الشخصيات الإسلامية.وعبر الحضور عن شكرهم وامتنانهم للمملكة على هذا البرنامج الإيماني الذي أسعد قلوب الشعب القرغيزستاني, ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على اهتمامهم بشؤون الإسلام والمسلمين في العالم, وعلى إيفاد الأئمة في أكثر من 35 دولة حول العالم.من جهة أخرى، واصل موفد وزارة الشؤون الإسلامية عضو الدعوة والإرشاد, درسه في جامعة (كلما) الإسلامية في بشكيك عاصمة قرغيزستان, وكان موضوع الدرس إكمالًا لشرح حديث ابن عمر (بني الإسلام على خمس), حيث بيّن فيه أهمية أركان الإسلام, وفرضيتها على كل مسلم, وبيان شروطها وأركانها العامة, كما بين أيضا فضل شهر رمضان الذي فرض الله صيامه وندب إلى قيامه.// انتهى //00:15ت م0224

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