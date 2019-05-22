السعودية | «هيئة المواصفات»: تشكيل 4 فرق فنية لإعداد اللوائح

المنطاق - الرياض

أعلن الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تشكيل أربع فرق فنية تختص بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية في تخصصات القياس والمعايرة.

أوضح أن المركز الوطني للقياس والمعايرة في الهيئة يعد إحدى الركائز الفنية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة، مشيرا إلى أنه يضم منظومة مختبرات فنية تتكون من (30) مختبرا نوعيا ومتخصصا في علوم القياس والمعايرة الدقيقة.

وقال في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقياس 2019، إن هذا المركز هو الجهة الوطنية المنوط بها توفير الاسنادية الوطنية لخدمات القياس والمعايرة والحفاظ على دقة معايير القياس الوطنية، ثم تحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لربط وحدات القياس الوطنية بالمنظومة الدولية.

ووفقا لـ”واس”، بين أن مجال القياس والمعايرة أحد العناصر المحورية لمنظومة البنية التحتية للجودة، وهو أحد أهم المجالات العلمية والفنية الممكنة للنمو الاقتصادي والتطور الصناعي، وتتعاظم أهميته في ظل ما تشهده بلادنا الغالية من برامج تحول إلى رؤية طموحة. وأكد الدكتور سعد القصبي أن هيئة المواصفات تعمل بشكل جاد وحثيث للعمل على الوفاء بالتزاماتها الوطنية لترسيخ الاهتمام في علوم القياس بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.