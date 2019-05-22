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هنا رابط التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.
وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.
وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.
ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.
كما كشفت وزارة التعليم عن التوزيع الجغرافي للاحتياج للعام الدراسي 1441هـ للمعلمين والمعلمات والتخصصات المطلوبة وآلية التقديم للراغبين بشغلها.
ويمكن الاطلاع على التوزيع الجغرافي على الرابط هنا
كما كشفت الوزارة عن دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية.
دليل التخصصات للمعلمين
هنا
دليل التخصصات للمعلمات
هنا
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