التهاني تنهال على هدى الحليسي بتعيينها سفيرة 

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

انهالت التهاني والتبريكات على هدى الحليسي بعد تداول تعيينها سفيرة للمملكة لدى النرويج، لتكون السفيرة الثانية للمملكة بالخارج بعد الأميرة ريما بنت بندر السفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستبشر المهنئون خيرًا بما ستقدمه السفيرة هدى الحليسي لتوطيد العلاقات بين المملكة والنرويج، داعين لها بالنجاح والتميز والعمل الذي سينقل العلاقات بين البلدين إلى آفاق أكثر رحابة وتعاونًا.

من هي هدى الحليسي؟

وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي حاصلة على الماجستير في اللغة الفرنسية وأدبها عام 1987 من جامعة كولورادو، وعملت مستشارة لدى هيئة الغذاء والدواء، وأيضًا مستشارة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1999.

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كما أن هدى الحليسي هي أول سعودية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، ونالت جائزة السعفة الذهبية من الحكومة الفرنسية سنة 2009، وجائزة أفضل وكيلة قسم في مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود.

الحياة العملية لـ هدى الحليسي:

عملت هدى الحليسي منذ 2011 عضوًا بمجلس إدارة المجلس السعودي الفرنسي، ومنذ 2013 عضوة بمجلس الشورى، وعضو بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما عملت هدى الحليسي عضوًا باللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في التحاد البرلماني الدولي، وهي أول امرأة سعودية حاصلة على منصب في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي.

وعملت أيضًا هدى الحليسي نائبًا لرئيس اللجنة المشرفة على اجتماع النساء البرلمانيات في اجتماع جنيف، وممثلة المجموعة العربية في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات.