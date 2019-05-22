وليد الفراج على SBC ببرنامج رياضي جديد الموسم المقبل

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قناة SBC، ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، توقيع عقدٍ مع الإعلامي وليد الفراج ليقدم برنامجًا رياضيًّا على شاشتها بدءًا من الموسم المقبل.

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وليد الفراج من مواليد 15 أكتوبر 1969، وهو إعلامي وكاتب سعودي، وكان يقدم برنامج أكشن يا دوري على قناة إم بي سي أكشن.

وانضم وليد الفراج إلى قنوات إم بي سي في أكتوبر 2011 لتقديم برنامج رياضي يومي عبر قناة mbc أكشن، ويصنف على أنه أكثر الإعلاميين السعوديين اقترابًا من مستويات غير مسبوقة في النقد الرياضي والاجتماعي.