هذه خطة التعليم العالي لتمكين المرأة

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي، حمد المحرج، أن هناك لجانًا علمية مشتركة تعمل على تطوير المناهج الجامعية.

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وأضاف المحرج في حواره ببرنامج “يا هلا 2030” على روتانا خليجية، أن الجامعة السعودية الإلكترونية رائدة في نظام التعليم المدمج وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للقبول بالجامعات لم ينخفض عن السابق، ونسبة العجز في سوق العمل لخريجي الدبلومات أكثر من خريجي البكالوريوس.

وتابع أن معايير القبول في الجامعات هي المسؤولة عن وجود أزمة في القبول أم لا، موضحًا أن التعليم وضعت خطة لتمكين المرأة من خلال التوسع في التخصصات المتاحة لها في التعليم الجامعي والتدريب.

وقال: نعمل على مبادرة جديدة تسمى (البرامج الصيفية) تركز على تعليم اللغات ونتعاون فيها مع جامعات عالمية، ولدينا مبادرات لتعزيز التعاون بين الجامعات بالمملكة وبين الجامعات العالمية في جميع المجالات التعليمية والعلمية، ونحن نهدف لوصول 5 جامعات سعودية إلى التصنيف العالمي ضمن أعلى 200 جامعة بحلول 2030، كما نعمل على مبادرة تدرس واقع البرامج الجامعية وقدرتها على تحقيق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.