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أكثر من 100 فتاة وسيدة أعمال في ديوانية رمضانية بتبوك لمناقشة المشاريع

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2019-05-21

أكثر من 100 فتاة وسيدة أعمال في ديوانية رمضانية بتبوك لمناقشة المشاريع

متابعات الخليج 365 - تبوك

أقام فرع معهد ريادة الأعمال الوطني، ممثلًا بالقسم النسائي بمنطقة تبوك، ديوانية رمضانية بحضور أكثر من 100 فتاة وسيدة أعمال في مجمع بارك مول.

وناقش اللقاء تحديات المشاريع الصغيرة وعوامل نموها والإرشاد الخاص بالمشاريع وطرح أبرز الفرص الاستثمارية.

وأوضحت مديرة المعهد بمنطقة تبوك، نوف العتيبي، خلال كلمتها للحضور أن اللقاء يأتي ضمن الأهداف التي يسعى لها المعهد وشركائه بنشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع وبناء سلوك إيجابي نحو ممارسته وتمكين رواد الأعمال والمختصين من مسايرة المستجدات في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر.

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وعبرت الحاضرات عن سعادتهن بهذا اللقاء، مؤكدات أنه يعد فرصة كبيرة لتبادل التجارب والخبرات وتحفيزهن للانطلاقة نحو الأمام.

 





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