الان تتابع التعليم تطلق منصة “هانيو” لتعليم اللغة الصينية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أطلقت وزارة التعليم تجريبيا منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية “هانيو” عن بعد. وأعلنت الوزارة أن المنصة تستهدف قيادات التدريب بهدف تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة ضمن التدريب الصيفي.

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