الان تتابع “الغذاء والدواء” توقّع مذكرة تعاون مع “مركز الشراكات الاستراتيجية الدولية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية مذكرة تعاون في الشراكات الدولية ذات العلاقة بالجوانب المشتركة. ووقّع المذكرة في مقر الهيئة بالرياض اليوم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير. Advertisements وتتضمن المذكرة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين للنظر في وضع خطط تنفيذية للعمل المشترك، وتزويد الجانبين بجميع المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة لغرض متابعة التقدم في الشراكات الاستراتيجية مع دول الشراكات، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، وما يحتاجه كل جانب منها> كما تشمل تبادل الخبرات في مجالات الدراسات والبحوث والاستشارات التنظيمية والإدارية والمهنية.

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