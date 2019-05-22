شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «شركة البحر الأحمر» وجامعة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) عقد فريق عمل شركة البحر الأحمر للتطوير، مع وفد جامعة تبوك، ورشة عمل، ناقش خلالها الطرفان مجالات التعاون المشتركة، بما يسهم في نجاح مشروع البحر الأحمر وتحقيق أهداف رؤية 2030. جاء ذلك وفقا لما أعلنته شركة البحر الأحمر عبر حسابها في موقع «تويتر».



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