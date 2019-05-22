شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع وجبات رمضانية على أيتام الضفة الغربية وغزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) ، نادر العنزي (تبوك)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وجبات إفطار الصائم على الأيتام من أبناء الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال إقامة مأدبة إفطار لأكثر من 700 يتيم مع أسرهم بحضور سعادة السفير الأردني في فلسطين محمد أبو وندي وعطوفة الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين باستمرار، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع المنظمات الإغاثية العاملة هناك.

وكان المركز قد أبرم أخيراً مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون لتوفير 10 آلاف سلة غذائية رمضانية و34 ألف وجبة إفطار صائم للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.