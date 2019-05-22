الأحوال المدنية تسهم بمدينة حجاج حالة عمار في خدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعمل أكثر من 27 جهة مدنية وعسكرية على حد سواء بمدينة الحجاج بحالة عمار، على بذل أقصى الجهود، وتجنيد إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم.

ولتقديم أفضل الخدمات التكاملية حضرت إدارة «الأحوال المدنية» بمنطقة تبوك هذا العام بمكتب خاص في مدينة الحجاج لتقديم خدماتها جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية المشاركة.

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وتسند إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة لمكتبها الخاص بمدينة الحجاج تمكين القادمين والمغادرين لأداء مناسك العمرة من استخراج شهادتي الولادة والوفاة في حال احتياج الزائر لهذه الخدمة بدل أن يذهب إلى مقر الإدارة الرئيس في مدينة تبوك، الأمر الذي وفر الوقت الجهد على المعتمرين والراغبين في الاستفادة من خدمات الإدارة، كما يوفر المكتب كل الخدمات للعاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

وأوضح مدير الأحوال المدنية بمنطقة تبوك عوض البلوي أن هذه الخدمة تأتي من منطلق استشعار الدور المنوط بجميع المعنيين بخدمة ضيوف الرحمن، الذي تعده إدارة الأحوال المدنية واجبا دينيا ووطنيا يشارك فيه الجميع.

وأفاد بأن المكتب سخر جميع الإمكانات المتاحة له ليشارك مع الجهات الأخرى كافة بالمنفذ، لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر بتهيئة وتجنيد كل الإمكانات والخدمات لخدمة المعتمرين والزوار القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على أكمل وجه.

إلى ذلك تواصل الجهات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار القادمين عبر المنفذ منذ افتتاح المدينة في الـ30 من الشهر الماضي، وسط منظومة خدمية متكاملة، وبتنسيق تام واستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة لتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات، من الجوازات والخدمات الجمركية، إضافة للخدمات الصحية التي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن، في إطار منظومة الخدمات التي تقدمها الإدارات والأجهزة الحكومية المعنية.