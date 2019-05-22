معسكر خارجي للفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة اعتمدت إدارة نادي الفيحاء البرنامج الزمني لاستعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل 2019 - 2020، بالاتفاق مع الجهازين الفني والإداري. ويتضمن البرنامج معسكرا إعداديا خارج المملكة دون تسمية مكانه. برنامج الفيحاء للموسم الجديد: تبدأ إجازة الفريق في 21 مايو

العودة للتجمع بمقر النادي في 7 يوليو

تبدأ الفحوصات الطبية والتمارين في 8 يوليو

المغادرة إلى معسكر استعدادي خارجي في 16 يوليو.



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