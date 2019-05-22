جامعة الباحة تحدد شروط ومواعيد القبول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بالانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440/1441.

وأوضحت العمادة أن استقبال طلبات التقديم يبدأ الأحد 20 شوال المقبل من خلال الموقع الالكتروني، ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، منوهة إلى أن شروط القبول أعلن عنها عبر موقع الجامعة.