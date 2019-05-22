ورشة استثمارية للأندية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تنفذ إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للرياضة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي اليوم في جدة ورشة عمل استثمارية للأندية المحترفة في الدرجتين الممتازة والأولى. وتهدف الورشة التي ستقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت عنوان معا لاستثمار أفضل، إلى تنظيم وتطوير الجانب الاستثماري في الأندية. وسيشارك في أعمالها مختلف وكالات وإدارة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين، وعدد من الجهات ذات العلاقات في الجانب الاستثماري.



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