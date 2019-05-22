الجيش الجزائري يوقف 7 مهربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الجزائر أوقفت قوات الجيش الجزائري عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تلمسان غرب البلاد. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أن قواتها بكل من تمنراست وعين قزام أوقفت سبعة مهربين وحجزت مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بحوزتهم وكمية من الذخيرة ومعدات أخرى.



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