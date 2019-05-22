عون: لبنان يستدين لتأمين حاجاته اليومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس بأن بلاده تستدين لتأمين الحاجات اليومية، مشيرا إلى أنه ورث ديونا زادت على 80 مليار دولار.

وقال خلال استقباله في قصر بعبدا وفد نقابة المهن البصرية «ورثنا ديونا زادت على 80 مليار دولار، فضلا عن غياب سياسة اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية، بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئا، فيما الإنتاج هو أساس الاقتصاد، وبالتالي ما قمنا به كان ضروريا، ولن يدرك المواطنون أهميته إلا بعد أن يلمسوا نتائجه الإيجابية قريبا».