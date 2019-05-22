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مصر تقضي على 16 إرهابيا بالعريش

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش، ومقتل 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.

وذكرت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخططان لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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