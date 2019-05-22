مصر تقضي على 16 إرهابيا بالعريش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش، ومقتل 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.
وذكرت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخططان لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش.
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