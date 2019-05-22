44 % من مستفيدي حساب المواطن حصلوا على استحقاق كامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ 18 «دفعة مايو» من برنامج حساب المواطن.

وتجاوز عدد أرباب الأسر 2.2 مليون، مشكلين 60% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%.

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وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج حتى هذه الدفعة 42.5 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 83% من إجمالي المستقلين البالغ عددهم 1.4 مليون قد حصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأشار القحطاني إلى أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الـ 18 بلغ 1.2- %، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.72 ملايين مستفيد مقارنة بالدفعة الماضية، والتي بلغ عدد مستفيديها 3.77 ملايين.