مصادرة 284 كجم لحوم فاسدة بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

أتلفت أمانة الجوف ضمن حملة الرقابة البلدية «غذاؤكم أمانة» أمس الأول 284 كجم من اللحوم الفاسدة بالمسلخ المركزي.

وأوضح أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي أن إدارة صحة البيئة تتابع وتفحص كل ما يذبح في المسلخ المركزي بمدينة سكاكا للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك، حيث تمكن أفراد الفرقة من إتلاف كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد فحصها والتأكد منها.

وبين أن صحة البيئة بالأمانة مستمرة في أعمالها، ولن تتهاون في حال وجود مخالفات للاشتراطات الصحية، داعيا الجميع بالتعاون مع الأمانة والتبليغ في حال وجود شكوى على رقم البلاغات 940، والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة.