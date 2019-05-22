تقسيط تصفية فاتورة الكهرباء الثابتة على 12 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن تصفية نهاية العام لخدمة الفاتورة الثابتة، في حال كانت لصالح المشترك، ستضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، أما إن كانت عليه فيمكن تقسيطها على 12 شهرا مقبلة في حال الاستمرار بالاشتراك في الخدمة.
وأفادت الشركة في بيان أمس بأن التصفية تمثل الفارق بين قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك طوال العام وقيمة الفاتورة الثابتة التي سددها المشترك للعام نفسه، مؤكدة أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن مشتركي الفاتورة الثابتة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده للمسجلين في الخدمة.
ولفتت إلى أنه يجري تجديد خدمة الفاتورة الثابتة تلقائيا، ما لم يلغ المشترك الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن جميع المشتركين يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ما عدا مشتركي القطاع الحكومي، وهي متاحة أيضا للملاك والمستأجرين على السواء.
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