إغلاق 11 منشأة في ثاني أسبوع من حملة رقابة أملج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أملج

أغلقت بلدية محافظة أملج في الأسبوع الثاني من رمضان 11 منشأة متعلقة بالصحة العامة، ضمن «حملة الرقابة البلدية» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتزامن مع حلول رمضان، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي غبان أن إدارته نفذت خلال الأسبوع الماضي، نحو 191 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمسالخ والمطابخ والمطاعم والمخابز ومحال ومصانع الحلويات، نتج عنها إنذار 98 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات جملة وتجزئة ومحلات بيع الدواجن وملاحم ومحال بيع وتصنيع حلويات، وجرت مصادرة 187 كجم من المواد الغذائية واللحوم والمعجنات والحلويات.

وأضاف أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت متنوعة، منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة وعدم وجود شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، داعيا الجميع إلى الإبلاغ فورا عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو رقم واتس اب البلدية أو حسابها بتويتر.