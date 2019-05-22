خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء المناطق خلال الاجتماع السنوي الـ 26

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين، وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف.

واطلع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق، موجها بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين، ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائبه الدكتور ناصر الداوود.