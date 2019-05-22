قاصدو المسجد الحرام يشيدون بالخدمات والإمكانات الكبيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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امتدح عدد من قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والزوار والمعتمرين الخدمات المقدمة خلال تواجدهم هذه الأيام بالمسجد الحرام، على قضاء أوقاتهم ما بين أداء مناسك العمرة وأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح وتلاوة القرآن وحضور الدروس العلمية التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمشاركة كبار العلماء، مشيدين بالإمكانات الكبيرة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وسجلوا إعجابهم وتقديرهم وشكرهم لما وفرته المملكة لضيوف الرحمن من خدمات وما هيأته من إمكانات آلية وبشرية حتى يؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وزواره ومعتمريه، وما لمسوه من خدمات وتسهيلات كان لها أكبر الأثر في بعث الراحة والطمأنينة في نفوسهم، خاصة في رمضان.

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وأكدوا أن ما تقدمه المملكة من خدمات جليلة وعظيمة وتوسعات وتسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام يدل دلالة واضحة على تقديرها ومحبتها لأبناء العالم الإسلامي.

ونوه المعتمر اللبناني محمد أمين بجهود رجال الأمن في خدمة الزوار والمعتمرين من تنظيم وإرشاد وخدمات إنسانية يعجز عن وصفها المرء، مشيدا بتوسعة المسجد الحرام التي تأتي في إطار اهتمام حكومة المملكة بضيوف الرحمن وتسخير جميع الخدمات لهم، سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يجزل له المثوبة نظير ما يقدمه لأبناء العالم الإسلامي.

من جانبه أشاد المعتمر المصري فؤاد محمود بحسن التعامل الذي وجده منذ وصوله إلى أرض المملكة، مثنيا على حسن تعامل جميع العاملين بالمسجد الحرام وحسن استقبالهم لقاصدي بيت الله الحرام والتنظيم الجيد رغم ما يجدونه من ازدحام شديد خلال أوقات الذروة.

من جهته قال المعتمر التونسي عصام أبوزيد «إن التسهيلات الكبيرة التي شاهدناها ولمسناها والخدمات والتسهيلات الموفرة لنا تشعرنا بالراحة والاطمئنان والسكينة ونحن نؤدي شعائرنا ومناسكنا»، مضيفا أننا نشاهد كل عام المزيد من الخدمات والتسهيلات.