مدير الجوازات يشرف على رحلات المعتمرين بميناء جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى جوازات ميناء جدة الإسلامي للإشراف ميدانيا على رحلات المعتمرين لبيت الله الحرام خلال رمضان المبارك، وذلك ضمن جولاته للإشراف المباشر على أداء إدارات الجوازات في المنافذ الدولية خلال موسم العمرة.

واطلع مدير عام الجوازات على أداء سير العمل في إنهاء إجراءات دخول المعتمرين، كما التقى بالضباط والأفراد والموظفين العاملين على الكاونترات والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن، وحثهم على أداء المهام المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات ضيوف بيت الله الحرام.