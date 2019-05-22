600 صائم يفطرون بمسجد عمر بن الخطاب في ملبورن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار، وبالتعاون مع نادي الطلبة السعودي في ملبورن، مائدة إفطار حضرها نحو 600 صائم من المبتعثين والمبتعثات، علاوة على بعض المسلمين الأستراليين، وعدد من الجاليات الإسلامية، في أجواء إيمانية رمضانية، تتناسب مع روحانية هذا الشهر الفضيل، وذلك في مسجد مسجد عمر بن الخطاب في ملبورن.

كما أم موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، معاذ التركي، المصلين في صلاة التراويح الذين توافدوا إلى المسجد لأداء الصلاة في خشوع وطمأنينة.

وحث التركي، بعد الصلاة، المصلين فيها على استشعار نعمة اجتماع المسلمين، ونبذ الفرقة، وهذا ما دعا إليه الإسلام، الذي حض على اجتماع المسلمين، حيث قال جل شأنه: (واعتصموا بحبل الله جميعا)، وقال عز وجل في نبذ الفرقة: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا).

وأضاف أن من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، نعمة اجتماع المسلمين في مكان واحد، يؤدون شعائرهم، ويتناولون إفطارهم، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يتقبل صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم.