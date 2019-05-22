ديوان المظالم يناقش متطلبات خطته الاستراتيجية 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية الديوان 2020، وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي تتعلق بالخطة الاستراتيجية للديوان، وأبرز ما أنجز خلال الفترة الماضية.

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وتطرق الاجتماع إلى محاور عدة، منها قياس الارتباط الوظيفي لمنسوبي الديوان، وما يرتبط به من تطوير لبيئة العمل بمنهجيات وأسس متكافئة تضمن الوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على كل مستويات التنظيم الداخلي، إلى جانب تطوير مركز الاتصال الموحد، ومناقشة متطلبات خطته الاستراتيجية 2025، والسبل الأفضل لتحقيقها، باستثمار أفضل الإمكانيات الموجودة، مع الحرص على كفاءة المخرجات بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير مرفق القضاء وفق منهجية واضحة تتسم بدقة العمل والإنجاز والسرعة.

كما استعرض اللقاء تقرير تقدم خطة الديوان الاستراتيجية 2020 وأبرز المنجزات المتحققة في كل محاكمه وعموم الإدارات، ومعالجة القصور في مبادرات الخطة بالطرق العلمية المناسبة لذلك، وقياس نسب التعثر في المبادرات، وتحسين الأداء بكفاءة وجودة عالية لتحقيق الأهداف المرسومة، إلى جانب ذلك تمت مناقشة تقرير مشاريع ديوان المظالم ومؤشراته، وما وصلت إليه مراحل العمل القائمة في تلك المشاريع، وما يتبعها من احتياجات لتقليص المدد الزمنية لإنهائها.

يذكر اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية 2020 تضطلع بمهام الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبيه، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، وغيرها من المهام التطويرية للمشاريع واستحداثها.